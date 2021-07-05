Etiyopya Başbakanı, Tigray'dan isteyerek çekildiklerini duyurdu
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Etiyopya Başbakanı, Tigray'dan isteyerek çekildiklerini duyurdu

Etiyopya Başbakanı, Tigray'dan isteyerek çekildiklerini duyurdu
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ordunun, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) yeniden kontrolü sağladığı Tigray eyaletinden kontrollü olarak geri çekildiğini söyledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ordunun, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) yeniden kontrolü sağladığı Tigray eyaletinden kontrollü olarak geri çekildiğini söyledi.

Başbakan Ahmed, mecliste yaptığı konuşmada, Kasım 2020'de başlatılan operasyonla amaçlarına ulaştıklarını belirterek Etiyopya ordusunun isteyerek burayı boşalttığını dile getirdi.

Ahmed, "Ateşkes ilan etmeden önce çok sayıda istişare gerçekleştirdik. Etiyopya ordusunun çekilmesi 3 devriye halinde bir ayı aşkın süre içerisinde gerçekleşti. Herkesin duyduğu gibi günler önce olmadı." ifadesini kullandı.

Tigray operasyonuyla Kuzey Komutanlığından çalınan silahların geri alındığını ve TPLF'nin toplumu bölme hedefinin bertaraf edildiğini kaydeden Ahmed, örgütün üst düzey isimlerinin de yakalandığını aktardı.

Ahmed, hükümetin yeni amacının yerinden olan kişileri ve mültecileri geri getirmek ve ülkenin geleceği için başlatılan mega projelerini bitirmek olduğunu sözlerine ekledi.

TPLF, ateşkes için şart koştu

Öte yandan, TPLF sözcülerinden Getachew Reda, yaptığı açıklamada, ateşkes için Eritre kuvvetleri ve Amhara milislerinin bölgeden çekilmesi, elektrik, telefon gibi hizmetlerin yeniden sağlanması, insani yardım girişine izin verilmesi, Tigray'da seçilmiş hükümetin tanınması ve insan hakları ihlallerine karışanların yargılanması gerektiğini kaydetti.

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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