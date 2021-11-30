Etiyopya Başbakanı isyancıları teslim olmaya çağırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Etiyopya Başbakanı isyancıları teslim olmaya çağırdı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Etiyopya Başbakanı isyancıları teslim olmaya çağırdı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, cephe hattından isyancı gruplara seslenerek teslim olma çağrısı yaptı ve "Savaş bitti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, cephe hattından isyancı gruplara seslenerek teslim olma çağrısı yaptı ve "Savaş bitti." ifadesini kullandı.

Ahmed, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrası, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve diğer gruplarda savaşanlara teslim olma çağrısında bulundu.

"Savaş bitti." ifadesini kullanan Ahmed, TPLF'nin tamamıyla yenilgiye uğratıldığını ve mutlak bir zaferin çok yakında elde edileceğini savundu.

Ahmed, "Etiyopya, yağmalayan, öldüren, tecavüz eden ve yakıp yıkan bir düşmanla savaşıyor." dedi.

Başbakanı Ahmed, TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitmiş, ardından ordu Afar cephesinde birkaç bölgeyi geri almıştı.

TPLF'ye karşı 1 yılı aşkın süredir mücadele veren ordu, isyancıların başkente ilerleyişi sonrası ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title