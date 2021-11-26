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Etiyopya Başbakanı ilk kez cephede görüntülendi

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Etiyopya Başbakanı ilk kez cephede görüntülendi

Etiyopya'da isyancı gruplara karşı verilen savaşa katılan Başbakan Abiy Ahmed, ilk kez cephede görüntülendi.

Etiyopya'da isyancı gruplara karşı verilen savaşa katılan Başbakan Abiy Ahmed, ilk kez cephede görüntülendi.

Fana televizyonunun aktardığı görüntülerde, Afar cephesinde savaşan Abiy Ahmed, ordunun Asagita bölgesini yeniden ele geçirdiğini duyurdu.

İsyancılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyleyen Ahmed, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin işgal ettiği bölgelerden çekilmek zorunda kaldığını belirtti.

Ahmed ayrıca, ordunun, yakın zamanda Burka ve Chifra bölgelerinde de kontrolü sağlayacağını ifade etti.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Başbakan Ahmed, merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitmişti.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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