Etiyopya Başbakanı Ahmed, ikinci kez cephede görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Etiyopya Başbakanı Ahmed, ikinci kez cephede görüntülendi

AA - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Başbakan Abiy Ahmed'in askerlerle bir araya gelmesinden görüntüler Etiyopya'da isyancı gruplara karşı verilen savaşa katılan Başbakan Abiy Ahmed, ikinci kez cephede görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

Başbakan Abiy Ahmed'in askerlerle bir araya gelmesinden görüntüler Etiyopya'da isyancı gruplara karşı verilen savaşa katılan Başbakan Abiy Ahmed, ikinci kez cephede görüntülendi. Başbakan Ahmed, askerlerle bir araya gelerek konuşma yaptı.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, ikinci kez cephede görüntülendi

Etiyopya Başbakanı Ahmed, ikinci kez cephede görüntülendi

Etiyopya Başbakanı Ahmed, ikinci kez cephede görüntülendi

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title