Etiyopya Başbakanı Ahmed, ikinci kez cephede görüntülendi

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Başbakan Abiy Ahmed'in askerlerle bir araya gelmesinden görüntüler Etiyopya'da isyancı gruplara karşı verilen savaşa katılan Başbakan Abiy Ahmed, ikinci kez cephede görüntülendi. Başbakan Ahmed, askerlerle bir araya gelerek konuşma yaptı.