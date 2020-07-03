Etiyopya Başbakanı Ahmed: "İç savaş çıkarma teşebbüsü akamete uğratıldı" ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkesinde aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa'nın öldürülmesi sonrası yaşanan olayların iç savaş çıkarma girişimi olduğunu ve teşebbüsün akamete uğratıldığını belirtti.

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkesinde aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa'nın öldürülmesi sonrası yaşanan olayların iç savaş çıkarma girişimi olduğunu ve teşebbüsün akamete uğratıldığını belirtti.

Başbakan Ahmed, üst düzey sivil ve askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, şiddet eylemlerine yol açanların polis kuvvetlerince yakalandığını söyledi.

Olayların bir iç savaş çıkarma girişimi olduğunu ifade eden Ahmed, bu girişimin önlendiğini ve ülkede yaşamın normale döndüğünü dile getirdi.

Hafta başından bu yana başkent Addis Ababa ve farklı bölgelerde görülen şiddet olaylarında 4'ü polis toplam 87 kişi hayatını kaybetti.

Cenazesine binlerce kişi katıldı

Hachalu Gundessa için Oromiya eyaletinin Ambo kasabasında dün düzenlenen cenaze törenine ise yoğun güvenlik önlemleri altında binlerce kişi katıldı.

Sanatçı, başkent Addis Ababa'da 29 Haziran'da silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Yaşananların ardından gözaltına alınan onlarca kişi arasında halkı kaosa sevk etmekle suçlanan muhalif siyasetçilerden Eskinder Nega ve Jawar Muhammed de bulunuyor.

Hundessa'yı kimlerin hedef aldığı tespit edilemedi

Ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olan Hundessa'yı kimlerin hedef aldığı henüz tespit edilemedi.

Etiyopya'da en büyük etnik grup olan Oromolar, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.

Oromo kökenli Başbakan Abiy Ahmed'in Nisan 2018'de iş başına gelmesi sonrası federal hükümete karşı tepkisi dinen Oromolar, son dönemde eleştiri oklarını yönelttikleri hükümete karşı yeniden sokaklara indi.

İnternet bağlantısının kesildiği ülkede muhalif siyasetçilerin gözaltına alınmasının gerginliği daha da artırmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA