Etiyopya Başbakanı Ahmed'den "ülke ölüm kalım noktasında" açıklaması - ADDİS

03.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:05

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, son yıllarda siyasi bir krizin içine giren ve dönüşüm yaşayan ülkesinin "ölüm kalım" aşamasında olduğunu söyledi.

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi'nde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Ahmed, ülkede entrika politikalarının ve aşırıcılığın güç kazanmaya başladığını dile getirdi.

Ülkenin içinde bulunduğu durumu "ölüm kalım" noktası olarak betimleyen Ahmed, belli çevrelerin devlet içinde devlet kurmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Ahmed, "Yabancı terör grupları ülkeye girmeye başladı ve dönüşüm sürecini bir yıkım başlatmak için fırsat gibi kullanmak istiyorlar. Geçen yıl, Eş-Şebab Oromiya ve Amhara'da gençleri bünyesine katmaya başladı." dedi.

Üniversitelerde ve dini mekanlardaki etnik temelli çatışmaları derinleşen bir "ahlaki çöküntüye" bağlayan Ahmed, son zamanlarda buralardaki polis gücünün de bu nedenle artırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA