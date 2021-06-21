Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, genel seçimlerde oyunu Beshasha'da kullandı
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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, genel seçimlerde oyunu Beshasha'da kullandı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, genel seçimlerde oyunu Beshasha'da kullandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

ADDİS Etiyopya'da halk genel seçimler için 6. kez sandık başına giderken mevcut Başbakan Abiy Ahmed, oyunu doğum yeri Oromiya'nın güneybatısındaki Beshasha'da kullandı.

ADDİS Etiyopya'da halk genel seçimler için 6. kez sandık başına giderken mevcut Başbakan Abiy Ahmed, oyunu doğum yeri Oromiya'nın güneybatısındaki Beshasha'da kullandı.

Addis Ababa merkezli FANA televizyonunun haberine göre Etiyopya Başbakanı Ahmed, kardeşleri Tevfik Ahmed ve Zakir Ahmed ile oyunu kullandı.

Ahmed, oy kullanırken yaptığı açıklama, seçimlerin ülke genelinde iyi gittiğini belirtti.

Medyanın seçimlerdeki rolüne değinen Ahmed, özellikle yurt dışındakiler başta olmak üzere muhalif parti liderlerinin seçimlere katılımından dolayı memnun olduğunu sözlerine ekledi.

37 milyon seçmen oy kullanıyor

Ülkede yaklaşık 37 milyon seçmen, 49 bin oy kullanma merkezinde, 6'ncı kez meclis ve bölgesel konsey üyelerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

47 siyasi parti ve yaklaşık 2 bini kadın olmak üzere 9 bin 300 adayın yarıştığı seçimlerde, ülke tarihinde en fazla aday sayısına ulaşıldı.

En son 2015 yılında seçimlerin yapıldığı ülkede, Oromiya eyaletinin önde gelen muhalif partileri, siyasetçilere uygulanan baskı ve gözaltılar nedeniyle seçimi boykot ediyor.

Yaklaşık 110 milyon nüfuslu Etiyopya, 10 eyalet ile Addis Ababa ve Dire Dawa gibi 2 özel şehir yönetiminden oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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