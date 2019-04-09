Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'den Beşir'e Destek Telefonu

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan'da devam eden gösterilerin hedefindeki isim Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i arayarak ülkedeki istikrarın korunmasını arzuladıklarını söyledi.

Sudan Haber Ajansı'nın (SUNA) haberine göre, Ahmed telefon görüşmesinde, ülkedeki istikrarın korunmasını arzuladıklarını belirterek, komşu iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İlişkilerin geliştirilmesi yönündeki tavrını ortaya koyduğundan dolayı Ahmed'e teşekkürlerini sunan Beşir ise ülkesinin istikrarının korunması konusunda Ahmed'e güvence verdi.



Ülkede hafta sonu yeniden patlak veren muhalif gösterilerde şimdiye kadar 7 kişi hayatını kaybederken, başkent Hartum sokaklarında ve farklı şehirlerde gösteriler sürüyor.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Kaynak: AA