Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Amhara'daki yerel hükümete darbe girişiminin kontrol altına...
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Amhara'daki yerel hükümete darbe girişiminin kontrol altına alındığını, ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Amhara'daki yerel hükümete darbe girişiminin kontrol altına alındığını, ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.
Kaynak: AA
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