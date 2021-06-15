Etiyopya, Arap Birliği'nin Sudan ve Mısır'a verdiği "baraj desteği"ne tepki gösterdi
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Etiyopya, Arap Birliği'nin Sudan ve Mısır'a verdiği "baraj desteği"ne tepki gösterdi

Etiyopya, Arap Birliği'nin Sudan ve Mısır'a verdiği 'baraj desteği'ne tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Etiyopya, Arap Birliği'nin Hedasi Barajı anlaşmazlığında Sudan ve Mısır'a verdiği desteği sert şekilde eleştirerek "Arap Birliği'nin barajın doldurulmasına ilişkin şartları dikte etmek için gösterdiği beyhude teşebbüsü kesin şekilde reddediyoruz.

Etiyopya, Arap Birliği'nin Hedasi Barajı anlaşmazlığında Sudan ve Mısır'a verdiği desteği sert şekilde eleştirerek "Arap Birliği'nin barajın doldurulmasına ilişkin şartları dikte etmek için gösterdiği beyhude teşebbüsü kesin şekilde reddediyoruz." açıklaması yaptı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Katar'ın başkenti Doha'da toplanarak baraj konusundaki yaşanan açmazda Sudan ve Mısır'ın yanında durduğunu açıklayan Arap Birliği'ne tepki gösterildi.

Açıklamada, Arap Birliği'nin Sudan ve Mısır'ın temelsiz iddialarına destek olarak yapıcı bir rol oynama şansını kaçırdığı belirtildi.

Etiyopya'nın aşağı havzadaki ülkelerin endişelerini gidermek için her türlü çabayı gösterdiğine değinilen açıklamada, Sudan ve Mısır'ın Afrika Birliği öncülüğünde başlatılan görüşmeleri 7 kez bozduğu da ileri sürüldü.

"Arap Birliği'nin barajın doldurulmasına ilişkin şartları dikte etmek için gösterdiği beyhude teşebbüsü kesin şekilde reddediyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, Arap Birliği'nin bölgesel bir örgüt olarak sadece tarafları çözüme teşvik edebileceği vurgulandı.

"Hedasi Barajı bir Afrika meselesidir"

Açıklamada, Mısır ve Sudan'ın konuyu bir "Arap meselesi" haline getirmesinin hayal kırıklığına yol açtığı kaydedilerek "Hedasi Barajı, Afrika çözümüne ihtiyaç duyan bir Afrika meselesidir." ifadesine yer verildi.

Arap Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı, Etiyopya, Sudan ve Mısır arasındaki Hedasi Barajı krizini görüşmek üzere bugün Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilmişti.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, Hedasi Barajı'nı görüşmek üzere toplanma çağrısı yapılmıştı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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