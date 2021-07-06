Etiyopya, Arap Birliği'nin Hedasi Barajı meselesine karışmasını protesto etti
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Etiyopya, Arap Birliği'nin Hedasi Barajı meselesine karışmasını protesto etti

Etiyopya, Arap Birliği'nin Hedasi Barajı meselesine karışmasını protesto etti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Etiyopya, inşa ettiği Hedasi Barajı'na ilişkin aşağı havza ülkeleriyle yaşadığı soruna karıştığı gerekçesiyle Arap Birliği'ni protesto eden bir mektubu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sundu.

Etiyopya, inşa ettiği Hedasi Barajı'na ilişkin aşağı havza ülkeleriyle yaşadığı soruna karıştığı gerekçesiyle Arap Birliği'ni protesto eden bir mektubu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sundu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Arap Birliği'nin Birleşmiş Milletler'in anlaşmazlığa müdahale etmesini istemesinin hayal kırıklığına yol açtığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in bu durumu protesto eden bir mektubu BMGK Başkanı'na sunduğu aktarılan açıklamada, Arap Birliği'nin her durumda Mısır'a şartsız destek vermeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Mektupta, bu girişimlerin Arap Birliği ve Afrika Birliği arasındaki dostane ilişkileri riske attığı, Afrika Birliği'nin üç ülkenin yararına bir çözüm bulunabilmesi için müzakerelerin sürdüğü ortak bir platform olduğu hatırlatıldı.

Etiyopya ikinci dolum sürecini başlattığını bildirdi

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, Etiyopyalı Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele'den ülkesinin Hedasi Barajı'nın ikinci dolum sürecini başlattığını belirten resmi bir mektup aldıklarını açıklamıştı.

Bakanlığın, Etiyopya'ya cevaben gönderdiği mektupta, Kahire'nin bu "tek taraflı adımı" reddettiği vurgulanmış, bunun bölgesel ve uluslararası alandaki yansımaları konusunda uyarıda bulunulmuştu.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Barajda ilk dolum işlemi tepkilere rağmen Temmuz 2020'de yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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