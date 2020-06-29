Etiyopya, anlaşma olmasa da Hedasi Barajı'nın doldurulacağını açıkladı Etiyopya, Mavi Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nda Sudan ve Mısır'la ortak anlaşma imzalanmasa dahi su tutmaya başlanacağını duyurdu.

Etiyopya, Mavi Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nda Sudan ve Mısır'la ortak anlaşma imzalanmasa dahi su tutmaya başlanacağını duyurdu.

Etiyopya Basın Ajansının (EPA) haberine göre, Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele, Afrika Birliği öncülüğünde yapılan toplantıda Etiyopya'nın anlaşma olmadan barajı doldurmamayı taahhüt ettiği iddialarını reddetti.

Bekele, söz konusu haberler için "Mısır medyasının saplantısı ve uydurması." ifadesini kullandı.

Etiyopya'nın barajı doldurmaya başlamasının "an meselesi" olduğunu dile getiren Bekele, barajın işleyişine ilişkin programa sadık kalacaklarını belirtti.

Etiyopya Başbakanlığı, Afrika Birliği Dönem Başkanı Cyril Ramaphosa başkanlığında yapılan toplantı sonrası üç ülkenin anlaşmazlıkları iki hafta içinde çözme konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Mısır ise toplantının ardından bağlayıcı bir anlaşma oluşana dek Hedasi Barajı'nın doldurulmasının ertelenmesi konusunda uzlaşıya varıldığını açıklamıştı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kollarından Mavil Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili son olarak bu ay Sudan ara buluculuğunda başlatılan ve bir hafta süren müzakereler, Mısır ile Etiyopya taraflarının uzlaşmasız ve birbirlerini suçlayan tavrı nedeniyle 18 Haziran'da sona ermiş, Kahire yönetimi, ertesi gün Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Birleşmiş Milletler, 21 Haziran Pazar günü, Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmelerini istemişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA