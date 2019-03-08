Etiyopya Acil Yardım İçin 1.3 Milyar Dolar Çağrıda Bulundu - Addis

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Etiyopya'nın Ulusal Afet Risk Yönetimi Komiseri Mitiku Kassa'nın konuşması

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Aeneas Chuma'nın konuşması Etiyopya hükümeti ve uluslararası yardım ortakları "2019 yardım eylem planı" kapsamında düzenlenen toplantıda 8 milyon kişinin acil gıdaya ve nakit para desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek $1.314 milyar dolar acil yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: AA