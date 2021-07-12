Etiyopya 906 milyon dolarlık kahve ihracatıyla rekor kırdı

Dünyanın en büyük kahve üreticilerinden Etiyopya, geride kalan mali yılda 906 milyon dolarlık kahve ihracatı yaparak kendi rekorunu kırdı.

Dünyanın en büyük kahve üreticilerinden Etiyopya, geride kalan mali yılda 906 milyon dolarlık kahve ihracatı yaparak kendi rekorunu kırdı.

Etiyopya Tarım Bakanı Ömer Hüseyin, yaptığı açıklamada, 7 Temmuz'da son bulan mali yılda 248 bin ton kahve ihraç edildiğini belirtti.

Hüseyin, 906 milyon doları bulan ihracatın, şimdiye kadar kayıtlara geçen en yüksek miktar olduğunu kaydetti.

Dünyanın beşinci büyük kahve üreticisi Etiyopya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya, Suudi Arabistan, ABD, Belçika ve Japonya geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş