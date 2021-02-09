Etiyopya 9 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak
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Etiyopya 9 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak

09.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:55
Etiyopya 9 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak

ADDİS Afrika ülkelerinden Etiyopya'da hükümet, 2 ayda 9 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alacağını açıkladı.

ADDİS Afrika ülkelerinden Etiyopya'da hükümet, 2 ayda 9 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Lia Tadesse, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında "Maske yoksa hizmet yok" kampanyası başlattıklarını söyledi.

Tadesse, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında gelecek iki ay içinde 9 milyon doz aşı almayı planlıyoruz." dedi.

İlk doz aşıları mart sonuna doğru almayı planladıklarını dile getiren Tadesse, 2021'in sonuna kadar 20 milyon doz Kovid-19 aşısı alacaklarını kaydetti.

110 milyona yaklaşan nüfusuyla Etiyopya'da 142 bin 994 Kovid-19 vakası tespit edildi, 2 bin 156 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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