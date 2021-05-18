Etiyopya 6 milyar fidanı toprakla buluşturacak
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Etiyopya 6 milyar fidanı toprakla buluşturacak

Etiyopya 6 milyar fidanı toprakla buluşturacak
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

ADDİS Etiyopya, ormanlık alanların yok olması tehdidine karşı her yıl düzenlediği "Yeşil Miras" kampanyası kapsamında bu yıl 6 milyar fidan dikileceğini duyurdu.

ADDİS Etiyopya, ormanlık alanların yok olması tehdidine karşı her yıl düzenlediği "Yeşil Miras" kampanyası kapsamında bu yıl 6 milyar fidan dikileceğini duyurdu.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında yağmur dönemi boyunca ülkenin dört bir yanında 6 milyar fidan toprakla buluşacak.

Geçen yıl halkın yoğun katılımıyla 5 milyar fidan diken ülke, ayrıca bölge ülkelerine farkındalığı artırmak için 1 milyar fidan yollayacak.

Yağmurun yağdığı bölgelerde hali hazırda fidan dikimleri başlarken, eylül sonuna kadar tüm fidanların dikilmesi amaçlanıyor.

2019 yılında 4 milyar fidan diken ülke, aynı yıl 12 saatte 350 milyon fidan dikerek dünya rekoru kırdığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 20'nci yüzyılın başlarında ülkenin yüzde 35'i ormanlarla kaplıydı. Bu oran geçen yıl ise yüzde 15,5 civarındaydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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