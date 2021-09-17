Etiyopya 271 bin doz AstraZeneca Kovid-19 aşısını teslim aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Etiyopya 271 bin doz AstraZeneca Kovid-19 aşısını teslim aldı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Etiyopya 271 bin doz AstraZeneca Kovid-19 aşısını teslim aldı

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'ya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 271 bin 200 doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'ya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 271 bin 200 doz Astrazeneca aşısı ulaştı.

Sağlık Bakanı Lia Tadesse, başkent Addis Ababa'da düzenlenen aşıların teslim töreninde, "Bu aşılar, vakaların arttığı kritik zamanda ulaştı." ifadesini kullandı.

Etiyopya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Almanya tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 271 bin 200 doz Kovid-19 aşısını teslim aldı.

Bakan Tadesse, aşı konusunda desteklerinden dolayı DSÖ ve Almanya'ya teşekkür etti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
80'li yılları anımsatan görüntüler! Çorlu'da vatandaşlar su almak için uzun kuyruklar oluşturdu

80'li yılları anımsatan görüntüler! Çorlu'da vatandaşlar su almak için uzun kuyruklar oluşturdu

 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Beren Saat Gökhan Çıra Kaan Urgancıoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Stefan Kuntz Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Etiyopya 271 bin doz AstraZeneca Kovid-19 aşısını teslim aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 00:13:52. #1.17#