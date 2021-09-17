Etiyopya 271 bin doz AstraZeneca Kovid-19 aşısını teslim aldı

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'ya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 271 bin 200 doz Astrazeneca aşısı ulaştı.

Sağlık Bakanı Lia Tadesse, başkent Addis Ababa'da düzenlenen aşıların teslim töreninde, "Bu aşılar, vakaların arttığı kritik zamanda ulaştı." ifadesini kullandı.

Etiyopya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Almanya tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 271 bin 200 doz Kovid-19 aşısını teslim aldı.

Bakan Tadesse, aşı konusunda desteklerinden dolayı DSÖ ve Almanya'ya teşekkür etti.