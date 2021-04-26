Etiyopya 2030'a kadar sıtma vakalarını bitirmeyi hedefliyor
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Etiyopya 2030'a kadar sıtma vakalarını bitirmeyi hedefliyor

Etiyopya 2030'a kadar sıtma vakalarını bitirmeyi hedefliyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın, 2030'a kadar sıtma vakalarını bitirmeyi hedeflediği açıklandı.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın, 2030'a kadar sıtma vakalarını bitirmeyi hedeflediği açıklandı.

Etiyopya Sağlık Bakanı Dr. Lia Tadesse, basına yaptığı açıklamada, sıtma salgınına karşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ortak mücadele ettiklerini kaydetti.

Tadesse, 2030'a kadar ülkedeki sıtma vakalarını sonlandırmayı hedeflediklerini açıklayarak 2021-2025 dönemi mücadelesi için 105 milyon dolar fon alınacağını söyledi.

Sıtma ile mücadele kapsamında geçen 9 ayda 10 milyon kişinin korunduğu bilgisini paylaşan Tadesse, sıtma vakalarının da 1,5 milyondan 1,2 milyona düştüğünü belirtti.

Her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor

DSÖ, son 2 senede Gana, Kenya ve Malavi'deki aşılama programı kapsamında 1,7 milyon dozdan fazla aşının yapıldığı açıklamıştı.

Dünyanın birçok yerinde her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan sıtma hastalığı için geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi'de uygulanmaya başlanmıştı.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtmanın; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtileri bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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