Etiyopya, 124 yardım kuruluşunun Tigray bölgesindeki faaliyetine izin verdi

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde çatışmalardan etkilenenlere yardım için 124 uluslararası yardım kuruluşunun faaliyetine izin verildiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Etiyopya Barış Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar 3,1 milyon insana yardım ulaştırıldığı kaydedildi.

Bölgedeki krizin sonlandırılması için uluslararası 124 yardım kuruluşunun faaliyetine izin verildiği belirtilen açıklamada, çalışma yürüten yardım kuruluşlarına teşekkür edildi.

Açıklamada, Tigray'daki durumun haberleştirilmesi için 11 medya kuruluşunun da bölgeye girmesine izin verildiği ifade edildi.

Çatışmalar sürüyor

Etiyopya'da bir dönem Tigray'ı yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik Kasım 2020'de başlatılan operasyon sürüyor.

Çok sayıda elebaşı sağ veya ölü ele geçirilirken, Birleşmiş Milletler (BM), bazı bölgelerde çatışmaların sürdüğünü rapor ediyor.

İnsani yardım kuruluşlarının erişimini kısıtladığı için eleştirilere maruz kalan Addis Ababa hükümeti, Tigray için ülke çapında yardım kampanyası başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak