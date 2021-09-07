Etiyopya 108 bin doz Johnson & Johnson Kovid-19 aşısını teslim aldı

Etiyopya'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 108 bin doz gönderildi.

Etiyopya'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 108 bin doz gönderildi.

Ulusal basında çıkan habere göre aşılar, Sağlık Bakanı Lia Tadesse'ye Bole Havalimanı'nda teslim edildi.

Tadesse, salgınla mücadele ve aşılamada zamana karşı bir mücadele verildiğini dile getirerek temin edilen aşıların çok önemli olduğunu belirtti.

Etiyopya'da şimdiye kadar 316 bin 174 Kovid-19 vakası tespit edilirken 4 bin 785 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak