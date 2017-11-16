Etin ustaları, İtalyan mutfağında hünerlerini sergiledi ANKARA - İtalyan Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen ünlü şefler Cüneyt Aslan ve Dario Cecchini, mutfakta hünerlerini sergiledi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği İtalyan Mutfağı Haftası dolayısıyla program düzenledi. "Etin Profesörü" olarak tanına Cüneyt Aslan ve ünlü İtalyan Şef Dairo Cecchini'nin katılımıyla gerçekleştirilen gecede, konuklara ziyafet sunuldu. Mutfağın kapılarını basın mensuplarına açan ünlü şefler, yemeğin hazırlanış sürecindeki eğlenceli anları paylaştı.

İyi etin tutkuyla, sabırla ve aşkla yapılması gerektiğine işaret eden Dario Cecchini, "Kalbimizle konuşuyoruz. İtalya ve Türkiye kardeş ülkelerdir, aynı denizdeyiz hepimiz" ifadelerini kullandı.

Gecenin önemine binaen kalın İtalyan biftekleri hazırladıklarını ifade eden Cüneyt Asan, "Bugün burada gördüğünüz etler, kalın kalın etler. Artık ülkemizde steakhouse anlamında çok güzel işler yapıyoruz ama bunlar İtalyan tarzı Fiorentina usulü biftek. Daha önemlisi Dario Usta'nın kendine dair bu işe bakış açısı var. Izgaradaki etler Dario'nun tarzın da Fiorentina usulü" dedi.