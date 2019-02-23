Etin Gerçek Ustası: Konyalaltı Et-Steak ve Kebap

Konyalaltı et-steak ve kebap işletme müdürü Özcan Bakay, "2014 yılından beri Konyaltı'nda müşterilerimizin hizmetindeyiz. Genellikle Türk mutfağı, mezeler bunun dışında Arjantin ve Amerikan mutfağı ayrıca yöresel Gaziantep mutfağı olarak et üzerine bütün çeşitlerle hizmet sunuyoruz." dedi.

"KALİTEN ASLA TAVİZ YOK"

Özcan Bakay, "Şu an dünyada Türkiye'nin Arabistan, Katar, Rusya ve Dubai'da başarılı olan bir konseptiyle buradayız. Biz etimizi uygun koşullarda dinlendiriyoruz, kaliteli ve bize uygun yerlerden etleri alma, bunları ızgarada gerektiği şekilde pişirme bu noktalarda rakiplerimizden farkımızı ortaya koyuyoruz ve bu yüzden çok tercih ediliyoruz. Kalite ve güvenden de asla taviz vermiyoruz." şeklinde konuştu.

"FİYAT VE KALİTE ORTADA, BİZ ÇOK İDDİALIYIZ"

Bakay, "20 kişilik bir kadroyla hizmet veriyoruz burada. Biz genelde müşterilerimize piyano eşliğinde huzurlu bir akşam yemeği yedirmenin gayreti içerisindeyiz. Gürültülü ve sesli bir ortam olmasını ve müşterilerimizin keyfinin kaçmasını istemiyoruz. Burada bir aile sıcaklığı sunmanın hedefindeyiz. Fiyat ve kalitemiz ortada biz de bu konuda çok iddialıyız. Müşterilerimize et üzerine güzel lezzetler arıyorlarsa kesinlikle bizi tercih etmelerini bizi denemelerini tavsiye ediyorum. " dedi.