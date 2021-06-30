Etimesgut'ta yapımı süren bulvar ve köprü 30 Ağustos'ta hizmete sunulacak
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Etimesgut'ta yapımı süren bulvar ve köprü 30 Ağustos'ta hizmete sunulacak

Etimesgut'ta yapımı süren bulvar ve köprü 30 Ağustos'ta hizmete sunulacak
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinde yapımı devam eden bulvar ve U dönüş köprüsünün 30 Ağustos'ta tamamlanacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinde yapımı devam eden bulvar ve U dönüş köprüsünün 30 Ağustos'ta tamamlanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Etimesgut ve Sincan ilçeleri başta olmak üzere bölgedeki trafik sorununu çözmek için yürütülen 2 etaplı proje kapsamında, ilk etapta yer alan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Eryaman Garı alt geçit ayağındaki alternatif bulvarının yüzde 95'i, U dönüşü köprüsünün ise yüzde 50'si bitirildi.

Bulvar ve U dönüşü köprüsü 30 Ağustos'ta hizmete sunulacak.

Projenin tamamının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar tamamlanarak hizmete açılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Kızılayı Caddesi'ne yapılacak bağlantı köprüsünde de yüzde 35 oranında ilerleme kaydedilirken 1682'inci Cadde'deki bağlantı köprüsünde yüzde 20 oranında çalışmalar tamamlandı. İstasyon Caddesi'ne alternatif bulvar yapımında 7/24 mesaisini sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, demir yolu üst geçit köprüsündeki çalışmalarını yüzde 15 oranında tamamlarken fore kazık imalatlarına ise devam ediyor.

Elvankent, Sincan ve Etimesgut bölgesini şehir merkezine taşıyan bölgenin en önemli arteri niteliğindeki İstasyon Caddesi'ne alternatif yapılan bulvar, 5 kilometre uzunluğunda 4 demiryolu üst geçit köprüsü ve bir alt geçitten oluşuyor. TCDD Genel Müdürlüğünden alınan onay sonrası yapılan protokol kapsamında tek yön ve 3 şerit olarak inşa edilen bulvar, demir yolunun kuzeyinden geçiyor."

"Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Etimesgut ve Sincan başta olmak üzere 1,5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren sorunun çözümü için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Birinci etap çalışmalarını 30 Ağustos'ta bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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