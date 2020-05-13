Etimesgut'ta kan bağışı kampanyası Etimesgut'ta muhtarlar ve vatandaşlar Kızılay tarafından yapılan kan ihtiyacı çağrısına yoğun katılım ile destek verdi.

Etimesgut'ta muhtarlar ve vatandaşlar Kızılay tarafından yapılan kan ihtiyacı çağrısına yoğun katılım ile destek verdi. Kızılay tarafından ülke genelinde yapılan kan bağışı çağrısına cevap veren Etimesgutlu muhtarlar ve vatandaşlar, iftarlarını açmalarının ardından Etimesgut Kaymakamlığı önünde kurulan Kızılay kan bağışı noktasına gitti. Kan bağışına Etimesgut Kaymakamı İzzetin Sevgili, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman ile yönetim kurulu üyeleri, Etimesgut Muhtarlar Derneği üyeleri, Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi mahalle bekçileri, polisler ve vatandaşlar katıldı. Kan bağışında bulunan vatandaşlara da Kızılay tarafından lokum ikram edildi. Etimesgut Kaymakamı İzzetin Sevgili kan bağışı kampanyasına katılanlara teşekkür etti. Etimesgut Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Yalçın kan stoklarında azalma olduğunu öğrendiklerini ve kan bağışında bulunduklarını belirtti. Kaynak: AA