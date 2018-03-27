Etimesgut'da Soysal Belediyecilik Masaya Yatırıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı tarafından daha çağdaş bir Etimesgut için düzenlenen "Toplumcu Belediyecilik Paneli"ne konuşmacı olarak katıldı.

Erzurum Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç moderatörlüğündeki panelde Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen ile birlikte soysal belediyecilik konusundaki tecrübelerini paylaştı.

"Belediye başkanı kentin anası ve babasıdır" diye sözlerine başlayan Yaşar, "Belediye başkanı olan kişi mesleğini severek yapmalıdır. Eğer yaşamınızdan fedakarlık yapmak istemiyorsanız, bu işi yapmazsınız. Belediye başkanları yoğun bir programla çalışır. Çünkü onlar devletin ilk kapısıdır. Vatandaşın en rahat ulaşacağı makamlardır belediye başkanları. Bu nedenle özel hayatından feragat edemeyen, heyecanı olmayan bu işte başarılı olamaz" dedi.

Bürokrasi ile belediye başkanı olduktan sonra tanıştığını söyleyen Yaşar, "Ben Yenimahalle Belediye Başkanı olduğum tarihte devletle hiçbir ilişkim olmamıştı. Bürokrasiyi, devleti tanımıyordum. Devlet nasıl mal alır bilmiyordum. Devlet malını nasıl satar bilmiyordum. Seçimi kazandım, dosyalar önüme yığıldı. Aileme, partime bir leke getirir miyim diye korktum. Sonra valilik yapmış bir hemşehrimden 6 ay kurs aldım. Dosyaları biriktirdim, onun önüne koydum imzalama ya da imzala dediklerine dikkat ettim. O şekilde bu işi öğrendim. Şimdi elime bir evrak geldiğinde ne olduğunu, ne yapacağımı biliyorum. Çünkü öğrendim, öğrenme heyecanım vardı" ifadelerini kullandı.

"Kaynaklarımızı verimli kullandık ve başarılı olduk"

Yenimahalle'ye yaptığı hizmetleri sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiklerine vurgu yapan Yaşar, "Ben Yenimahalle'ye 1963'de geldim. O günden bu güne hangi belediye başkanın ilçeye ne yaptığını biliyorum. Ama onlardan beni ayıran bir özellik vardı. Bu özellik heyecanımdı. Bugün kim olursa olsun ister işadamı ister, küçük esnaf kaynağını verimli kullanmazsa batar. Belediyeler de öyledir. Doğru mal aldık, doğru mal sattık, doğru ihaleler yaptık, kaynaklarımızı verimli kullandık ve başarılı olduk" dedi.

"Belediyecilik sosyal demokratların işidir"

Konuşma yapan bir diğer isim Alper Taşdelen şunları kaydetti:

"Belediyecilik doğumdan mezara kadar halka hizmet ettiğimiz kutsal bir görevdir. Halka hizmet etme noktasında halka birebir çalıştığımız önemli bir görevdir. Ankara'da 25 ilçe var. Sadece 2 tanesi CHP'den. Yapılan anketlere göre Ankara'nın en başarılı belediyesi de bu iki belediye. Bu bir tesadüf mü? Hayır değil. Belediyecilik sosyal demokratların işidir. Çünkü bizim dünya görüşümüzde ve halka yaklaşımımızda ilk kısas kamu yararıdır. Çalışınca başarı geliyor. Tek yapmamız gereken çalışmak. Biz çalışırsak halktan karşılığını alırız. Bunun en güzel örneği Sayın Fethi Yaşar'dır. Fethi Başkanın en büyük özelliği çalışkan olması ve halka hizmet etmelidir. Biz de Çankaya'da bunu yapıyoruz."

"Muhtarlara çok iş düşüyor"

"Belediyeler halkın sorunlarına odaklı çözümler üretebilmelidir" diyen Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Siyaset Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen de "Sosyal belediyecilik toplumun sorunlarını anlayan, bunları ön plana çıkartıp çözümler üreten anlayıştır. Burada muhtarlara çok iş düşüyor. Halkın sorunlarını öğrenip, sorunları yönetime aktarması ve aracı olması gerekmektedir" dedi.

Panelin sonunda Panelistlere CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı tarafından plaket takdim edildi. Fethi Yaşar plaketini CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan'dan aldı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu Alper Taşdelen'e, CHP İl Başkanı Adnan Keskin Uğur Ömürgönülşen'e, Ayhan Yılmaz ise Erzurum Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'a plaketini verdi. - ANKARA