Etimesgut Belediyespor: 1-0
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Etimesgut Belediyespor: 1-0

27.01.2021 15:10 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:14
Etimesgut Belediyespor: 1-0

STAT: İlçeHAKEMLER: Harun Toplar (xx), Emre Aslan (xx), Kerem Kalkan (xx)BODRUMSPOR: Egemen (xxx) - Orhan (xx), Muhammet (xx), Batuhan (xxx), Erkan (xx) (Dk. 61 Hüseyin x), Oğuzhan (xx) (Dk. 78 Sergen x), Emirhan (xxx), Ozan (xxx) (Dk. 89 Kaan Mert), Celal (xx), Burak (xx) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Harun Toplar (xx), Emre Aslan (xx), Kerem Kalkan (xx)

BODRUMSPOR: Egemen (xxx) - Orhan (xx), Muhammet (xx), Batuhan (xxx), Erkan (xx) (Dk. 61 Hüseyin x), Oğuzhan (xx) (Dk. 78 Sergen x), Emirhan (xxx), Ozan (xxx) (Dk. 89 Kaan Mert), Celal (xx), Burak (xx) (Dk. 75 Apti Mert x), Cenk (xxx)ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Özkan (x) - Hüseyin (x), Eyüpcan (xx), Burak (xx), Emre (x) (Dk. 88 Batuhan), Caner (x), Alim (xx), Halil (x), Mehmet Çınar (xx) (Dk. 68 Berkay x), Şahin (x), Ahmet (x) (Dk. 58 Yusuf x)GOL: Dk. 2 Ozan (Bodrumspor)SARI KARTLAR: Emirhan, Hüseyin (Bodrumspor), Mehmet, Halil, Şahin, Hüseyin (Etimesgut Belediyespor)

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Etimesgut Belediyespor'u konuk eden Bodrumspor evinde rakibini 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Maça hızlı başlayan Bodrumspor 2'nci dakikada Ozan'ın golüyle öne geçti. Maç boyunca üstünlüğünü koruyan yeşil-beyazlılar bu galibiyetle 3'te 3 yaptı ve Play-Off yolunda ümitlerini tazeledi. 2'nci dakikada Bodrumspor golü buldu. Orta sahada topla buluşan Ozan hızlı bir şekilde ceza sahasına girip topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 1-0.32'nci dakikada Etimasgut Belediyespor'da Alim kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu, ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.53'üncü dakikada Oğuzhan'ın sert şutunda top direğin dibinden yandan oyun alanını terk etti. 59'uncu dakikada  sol çaprazdan ceza sahasına giren Ozan'ın şutunda araya giren Eyüpcan topa müdahele ederek tehlikeyi savuşturdu. 70'inci dakikada kullanılan berbest atışta Celal ceza sahası içinde topu kontrol etti, Celal'in şutunu kaleci Özkan çıkardı. 78'inci dakikada Alim'in çektiği şutta Bodrumspor kalecisi Egemen topu güçlükle çeldi. 

85'inci dakikada orta alandan atılan uzun pası kontrol eden Orhan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çeviremedi, Bodrumspor mutlak golü kaçırdı. Kalan dakikalard sonucu değiştirmedi, Bodrumspor hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu. 


- Bodrum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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