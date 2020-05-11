ETİLER'DE ÜNLÜLERİN GİTTİĞİ GÜZELLİK MERKEZİNİN KURŞUNLANMASI KAMERADA
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ETİLER'DE ÜNLÜLERİN GİTTİĞİ GÜZELLİK MERKEZİNİN KURŞUNLANMASI KAMERADA

ETİLER'DE ÜNLÜLERİN GİTTİĞİ GÜZELLİK MERKEZİNİN KURŞUNLANMASI KAMERADA
11.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:36

Beşiktaş Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezi kurşunlandı.

Beşiktaş Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezi kurşunlandı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırgan yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Olay, saat 21.00 sıralarında Levent Mahallesi Yosun Sokak'ta meydana geldi. Otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi, ünlülerin gittiği, güzellik uzmanı Özge Özel'in işlettiği güzellik merkezine doğru 3 el ateş etti. Saldırgan daha sonra geldiği otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güzellik merkezinin girişinde bulunan tabelaya 3 kurşun isabet ettiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. 

Olay yeri inceleme ekipleri, güzellik merkezi girişi ve sokak üzerinde inceleme yaptı. Bir adet boş kovan bulunurken, iş yeri tabelasına kurşunlar isabet ettiği belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın Özel'in eski sevgilisi Fatih S. (30) olduğunu belirledi. Saldırganın Pendik'te bir eve gideceğini tespit eden polis ekipleri burada Fatih.S'yi gözaltına alarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'ya getirdi. Saldırganın bir çok farklı suçtan 14 kaydı olduğu belirlendi. İfadesinde Özel'in eski sevgilisi olduğunu ve kendisine 3 bin dolar borcu olduğunu söylediği öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Ek görüntü////////////////////Şüphelinin karakoldan çıkışıKarakoldan görüntü

Görüntü dökümü: --------------------SALDIRI ANI-Güzellik merkezinden detay görüntü-Güzellik merkezinin tabelasına kurşun isabet etmesi-Yerdeki boş kovandan detay görüntü-Polis ekiplerinin şerit çekmesi-Sokaktan detay görüntü-Olay yeri inceleme polisinin çalışması-Olay yerinden genel ve yakın detaylar  

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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