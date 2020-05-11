Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezinin kurşunlanması kamerada
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Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezinin kurşunlanması kamerada

11.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:11

Beşiktaş Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezi kurşunlandı.

Beşiktaş Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezi kurşunlandı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Levent Mahallesi Yosun Sokak'ta meydana geldi. Otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi, ünlülerin gittiği, güzellik uzmanı Özge Özel'in işlettiği güzellik merkezine doğru 3 el ateş etti. Saldırgan daha sonra geldiği otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güzellik merkezinin girişinde bulunan tabelaya 3 kurşun isabet ettiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, güzellik merkezi girişi ve sokak üzerinde inceleme yaptı. Bir adet boş kovan bulunurken, iş yeri tabelasına kurşunlar isabet ettiği belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın otomobilinin plakasını belirledi. Saldırganı yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.


Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezinin kurşunlanması kamerada

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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