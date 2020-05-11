Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezine kurşun yağmuru
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Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezine kurşun yağmuru

Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezine kurşun yağmuru
11.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:06

Beşiktaş Etiler'de ünlülerin rağbet ettiği güzellik merkezine yönelik düzenlenen saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş Etiler'de ünlülerin rağbet ettiği güzellik merkezine yönelik düzenlenen saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan zanlının mekan sahibinin eski sevgilisi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Levent Mahallesi'nde bir sokakta meydana gelen olayda, otomobil ile gelen Fatih S. adlı bir şüpheli, ağırlıklı olarak ünlü isimlerin rağbet gösterdiği bir güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlemiş, olayın ardından da kaçarak izini kaybettirmişti. Saldırgan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından Pendik'te kısa sürede yakalandı. Failin, mekan sahibinin eski sevgilisi olduğu ortaya öğrenildi.

3 BİN DOLAR BORCU VARMIŞ

Saldırıyı gerçekleştiren zanlının olaya ilişkin verdiği ifadesinde, iş yeri sahibinin kendisine 3 bin dolar borcu olduğunu borcunu ödemediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

KURŞUN YAĞMURU KAMERADA

Söz konusu güzellik merkezine yönelik düzenlenen saldırı, aynı mekanın güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde, saldırgan Fatih S. olduğu iddia edilen kişinin, işletme önüne hususi otomobili ile gelerek güzellik merkezine doğru araçtan silahla ateş ettiği anlar yer alıyor. Birkaç kez ateş eden saldırganın, daha sonra aynı otomobille olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

(Sadık Kahraman - Doğan Can Cesur/İHA)

Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezine kurşun yağmuru

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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