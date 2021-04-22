Etiler'de ünlü et lokantasında yangın
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Etiler'de ünlü et lokantasında yangın

Etiler'de ünlü et lokantasında yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ETİLER'de bulunan ünlü et restoranında yangın çıktı.

 ETİLER'de bulunan ünlü et restoranında yangın çıktı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında ünlü et restoranının dış cephesinde çıktı. Yapılan çalışma sırasında izolasyon malzemesinin alev aldığı belirtilirken ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.


Etiler'de ünlü et lokantasında yangın
Etiler'de ünlü et lokantasında yangın
Etiler'de ünlü et lokantasında yangın
Etiler'de ünlü et lokantasında yangın
Etiler'de ünlü et lokantasında yangın
Etiler'de ünlü et lokantasında yangın
Etiler'de ünlü et lokantasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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