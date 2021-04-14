Son dakika: ETİLER'DE TEK TEKER SÜRDÜĞÜ MOTOSİKLETLE KAZA YAPTI; DAHA SONRA BÖYLE AYAĞA KALKTI

Son dakika habere göre ETİLER'DE TEK TEKER SÜRDÜĞÜ MOTOSİKLETLE KAZA YAPTI; DAHA SONRA BÖYLE AYAĞA KALKTIZeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ Etiler'de motosikleti tek teker üzerinde süren kişi önündeki araca çarpıp savrularak metrelerce yerde sürüklendi.