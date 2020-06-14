ETİLER'DE MOTOSİKLETLİ, ALMAN İŞ ADAMININ CİPİNE BÖYLE ÇARPTI
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ETİLER'DE MOTOSİKLETLİ, ALMAN İŞ ADAMININ CİPİNE BÖYLE ÇARPTI

Etiler Tepecik Yolu'nun sağında bulunan bir siteye girmek için manevra yapan cipe, üstünde iki kişinin bulunduğu motosiklet çarptı.

ETİLER'DE MOTOSİKLETLİ, ALMAN İŞ ADAMININ CİPİNE BÖYLE ÇARPTI
14.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:03

Etiler Tepecik Yolu'nun sağında bulunan bir siteye girmek için manevra yapan cipe, üstünde iki kişinin bulunduğu motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletteki 17 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybetti. Motosikletteki diğer gencin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, geçen Perşembe saat 19.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Tepecik Yolu'nda meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerinde bir siteye gitmek için 34 RP 2766 plakalı cip ile seyir halinde olan Alman iş adamı Martin Wetjen ve eşi, sinyal vermeden siteye girmek istedi. O esnada aynı istikamette 35 DC 8978 plakalı motosiklet ile süratli bir şekilde seyir halinde olan Muhammed Emir Kömürlü (17), cipin sağ tarafından geçmek istedi. Ancak motosikletli genç önüne kıran cipe çarparak havalandıktan sonra arkadaşı İshak Kuşoğlu (17) ile birlikte yere savruldu. Sitenin girişindeki kaldırıma ve betona çarpan gençler ağır şekilde yaralandı. 

KAZA ANI KAMERADAKaza anı saniye saniye çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cip sürücüsü Martin Wetjen'in aniden direksiyonu sitenin girişine kırdığı ve  motosiklet sürücüsü Muhammed Emir Kömürlü'nün aracın sağ tarafından geçmek istediği görüldü. Motosiklet araca çarptığı ve motosikletteki iki kişinin yere savrulduğu görüldü. Görüntülerde kadının araçtan inerek güvenlik görevlisine doğru koştuğu görülüyor. Sesleri duyan vatandaşlar da koşarak olay yerine geliyor. Güvenlik görevlisi ise telefonla sağlık ekiplerini arıyor.

17 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜKazanın ardından güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Muhammed Emir Kömürlü'yü ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, İshak Kuşoğlu'nu ise Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kömürlü'nün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kuşoğlu'nun ise durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, hayatını kaybeden Kömürlü, dün Sarıyer Kocatepe Doğanevler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ALMAN İŞ ADAMI İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından bir gayrimenkul şirketinde finans direktörü olarak görev yaptığı öğrenilen Alman iş adamı Martin Wetjen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Sürücü, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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