Etiler'de korsan otoparkçıların kavgası kanlı bitti
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Etiler'de korsan otoparkçıların kavgası kanlı bitti

Beşiktaş Etiler'de, aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen korsan otoparkçı, 2 kişi arasında kavga çıktı.

Etiler'de korsan otoparkçıların kavgası kanlı bitti
10.08.2020 22:07 | Son Güncelleme: 10.08.2020 22:22

Beşiktaş Etiler'de, aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen korsan otoparkçı, 2 kişi arasında kavga çıktı. Kurşunların yağdırıldığı kavgada korsan otoparkçılardan biri ayağından vuruldu.

Olay, saat 19.00 sularında Beşiktaş Etiler Mahallesi Yıldızçiçeği Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan sokaktaki korsan otoparkçılar, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle korsan otoparkçılardan biri yanındaki silahla 9 kurşun yağdırarak, diğerini ayağından vurdu. İsmi henüz öğrenilemeyen otoparkçı, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise taksi ile olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise sokağı güvenlik şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapattı.

Polis ekipleri ise olay yerinde delil ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. İki şahsın yaklaşık 6 ay önce kavga ettiği öğrenildi. Kavgada, park halindeki bir aracın aynasının kırıldığı görüldü.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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