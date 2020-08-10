Etiler'de 'korsan' otoparkçılar silahla kavga etti: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Etiler'de 'korsan' otoparkçılar silahla kavga etti: 1 yaralı

Etiler'de 'korsan' otoparkçılar silahla kavga etti: 1 yaralı -Beşiktaş Etiler'de 'korsan' otoparkçıların kavgası kanlı bitti Beşiktaş Etiler'de, aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen 'korsan' otoparkçı 2 kişi arasında kavga çıktı.

10.08.2020 21:43 | Son Güncelleme: 10.08.2020 21:49

Etiler'de 'korsan' otoparkçılar silahla kavga etti: 1 yaralı

-Beşiktaş Etiler'de 'korsan' otoparkçıların kavgası kanlı bitti

İSTANBUL - Beşiktaş Etiler'de, aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen 'korsan' otoparkçı 2 kişi arasında kavga çıktı. Kurşunların yağdırıldığı kavgada 'korsan' otoparkçılardan biri ayağından vuruldu.

Olay, saat 19.00 sularında Beşiktaş Etiler Mahallesi Yıldızçiçeği Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan sokaktaki 'korsan' otoparkçılar henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle 'korsan' otoparkçılardan biri yanındaki silahla 9 kurşun yağdırarak, diğerini ayağından vurdu. İsmi henüz öğrenilemeyen otoparkçı, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise taksi ile olay yerinden uzaklaştı.

Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise sokağı güvenlik şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapattı.

Polis ekipleri ise olay yerinde delil ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. İki şahsın yaklaşık 6 ay önce kavga ettiği öğrenildi. Kavgada, park halindeki bir aracın aynasının kırıldığı görüldü.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiler'de 'korsan' otoparkçılar silahla kavga etti: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu Güncel
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Güncel
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Politika
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Miras yüzünden çıkan kavgada oğul, babasını bıçakladı 3. Sayfa
Miras yüzünden çıkan kavgada oğul, babasını bıçakladı
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi
Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Etiler'de değnekçiler arasındaki otopark kavgası kanlı bitti
Etiler'de değnekçiler arasındaki otopark kavgası kanlı bitti
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Aylin Nazlıaka Fahrettin Altun Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Beren Saat İrem Derici Hülya Avşar Ufuk Bayraktar
Spor Erol Bulut Caner Erkin Mehmet Topal Emre Belözoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Oruç Kaza Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Etiler'de 'korsan' otoparkçılar silahla kavga etti: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 21:53:34. #1.15#
title