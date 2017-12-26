Etiler'de Kaldırım Gerginliği

Beşiktaş'ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilçe belediyesi zabıtaları arasında, kaldırım çalışmasındaki anlaşmazlık dolayısıyla gerginlik yaşandı.



İBB'nin sorumluluk alanında kalan Nispetiye Caddesi'nde Beşiktaş Belediyesi'ne ait ekiplerin gece çalışmaya başlaması üzerine, İBB Zabıta ekipleri olay yerine geldi. İBB ve ilçe belediyesi zabıtaları arasında gerginlik yaşanması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Kurum yöneticileri arasındaki görüşmelerin ardından kaldırım çalışması yapan iş makinesinin çalışmasına son vermesi üzerine gerginlik son buldu.