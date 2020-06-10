Etiler'de dernek adı altında kumar oynatılan yere polis baskını
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Etiler'de dernek adı altında kumar oynatılan yere polis baskını

Etiler'de lüks bir villa da Kültür Turizm Etkinlikleri Derneği adı altında kumar oynatılan yere polis ekipleri müşteri kılığında baskın düzenledi.

Etiler'de dernek adı altında kumar oynatılan yere polis baskını
10.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:21

Etiler'de lüks bir villa da Kültür Turizm Etkinlikleri Derneği adı altında kumar oynatılan yere polis ekipleri müşteri kılığında baskın düzenledi. Operasyonda müşterileriyle özel SMS yoluyla iletişim kuran 76 yaşındaki N.G' isimli şahıs suçüstü yakalandı. N.G'nin daha önceden de 12 kez kumardan suçu olduğu öğrenildi. Baskın anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Etiler'de bulunan lüks bir villa da Kültür Turizm Etkinlikleri Derneği adı altında kumar oynatıldığı yönünde bilgi aldı. İhbarı değerlendiren ekipler çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, dernek adı altında kumar oynatan 76 yaşındaki N.G'nin müşterileriyle özel SMS yoluyla haberleştiğini tespit etti. Bunu harekete geçen ekipler, müşteri görünümüyle içeriye girerek 76 yaşındaki N.G'yi suçüstü yakaladı. N.G nin daha önceden 12 kez kumardan suçu olduğu öğrenildi. İçeride kumar oynayan A.A.A, M.Y, E.İ, A.A, E.S, A.K, 6 şahsa Kumar oynamaktan. N.G. ve F.Y. isimli şahısla birlikte kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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