İSTANBUL-ETİLER'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
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İSTANBUL-ETİLER'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

22.03.2021 22:38 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:57

Beşiktaş'ta şiddetli yağış nedeniyle sokak üzerindeki ağaç, park halinde duran bir otomobilin üzerine devrildi.

Beşiktaş'ta şiddetli yağış nedeniyle sokak üzerindeki ağaç, park halinde duran bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar oluşurken, sokak bir süre trafiğe kapandı.

Etiler Seher Yıldızı Sokak'ta saat 20.30 sıralarında kaldırımda bulunan bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Gürültüyü duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. İtfaiye ekipleri, testere yardımıyla gövdesini ve dallarını parçalara ayırdığı ağacı kaldırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sokak trafiğe açıldı.

İSTANBUL-ETİLER'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
İSTANBUL-ETİLER'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
İSTANBUL-ETİLER'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
İSTANBUL-ETİLER'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
İSTANBUL-ETİLER'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
İSTANBUL-ETİLER'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
İSTANBUL-ETİLER'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
İSTANBUL-ETİLER'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
İSTANBUL-ETİLER'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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