ETİL ALKOL ÜRETİMİ YAPILAN SUNTA DEPOSUNA BASKIN

DİLOVASI, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, sunta deposuna yapılan baskında kaçak etil alkol üretiminin yapıldığı belirlenerek, 7 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Dilovası ilçesinde bulunan bir sunta deposuna baskın düzenledi. Sunta ile dolu deponun arkada kalan kısmında etil alkol üretiminin yapıldığı tespit edildi. Baskında 7 bin 600 litre etil alkol, 31 bin kapak, 18 bin 600 adet boş şişe, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 2 adet 3 tonluk plastik tank, 1 adet fan soğutucu, 1 adet şişeleme ve etiketleme ünitesi, 7 bin adet etiket ve 2 adet 1000 litrelik tank ele geçirildi. Kaçak etil alkol üretimiyle ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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