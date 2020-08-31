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Etil alkol ithalatında "sıfır gümrük vergisi" kaldırılıyor

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan dökme etil alkol ithalatında 25 Mart'tan bu yana uygulanmakta olan "sıfır gümrük vergisi" kaldırılıyor.

Etil alkol ithalatında
31.08.2020 08:47 | Son Güncelleme: 31.08.2020 08:47

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan dökme etil alkol ithalatında 25 Mart'tan bu yana uygulanmakta olan "sıfır gümrük vergisi" kaldırılıyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, salgın önlemleri kapsamında 25 Mart tarihli ithalat rejimi kararına ek kararla getirilen dökme etil alkol ithalatına sıfır gümrük vergisi uygulaması, karar yayımını takip eden 15. gün olan 14 Eylül'den geçerli olmak üzere kaldırıldı.


Kaynak: DHA

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