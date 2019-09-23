Etiketsiz ürünleri tüketmek brusella riskini artırıyor

23.09.2019 09:40

Ateş atakları ile seyreden bulaşıcı mikrobik hastalık olan brusella, insanlara da bulaşabilen bir hayvan hastalığı olarak biliniyor. Koyun, keçi, at, sığır ve köpekler arasında sıkça görülen hastalık, gribal şikayetlerle başlıyor. Belirtileri hemen hemen her hastalığa benzediği için tanı konulması zorlaşabiliyor ve sinsice ilerliyor.

Birçok hastalıkla karıştırılabilir

Brusella, hayvanlardan insanlara bulaşmaktadır. Hastalık kendini hafif belirtilerden ağır şikayetlere kadar değişebilen akut veya kronik seyirli bir şekilde gösterebilir. Birçok hastalığı taklit edebilen sistemik bir enfeksiyon hastalığıdır. Ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın görülen, ekonomik kayıplara neden olan ve gıda güvenliğini doğrudan etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Brusella ile ilgili bilinmesi gerekenler

Kırsal kesime seyahat olanağında artış, taze peynir ve krema tüketimindeki yükseliş de brusella görülmesinde etken olabilmektedir. Bunun yanında brusellaya bağlı hastalığın görülme sıklığı 15-45 yaş grubunda en yüksektir. Tüm bunlarla birlikte brusella ile ilgili bilinmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:

. Çocuklar infeksiyona büyükler kadar duyarlıdır

. İlkbahar ve yaz aylarında daha çok görülür

. Hayvanların doğurganlık mevsimi ve abortuslar nedeniyle çevrenin kontaminasyonu

. Hayvanlarda salgınlar görülmesi insan brusellozu oranını artırır

. Köylerde ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde kentlere göre daha sık görülür.

Bu kişiler risk altında;

. Veterinerler

. Hayvancılıkla uğraşanlar

. Kasaplar ve mezbaha çalışanları

. Çiğ süt ve taze peynir tüketenler

. Laboratuvar çalışanları ve sağlık personeli

Pastörizasyon brusellayı öldürüyor

Brusella cinsi bakteriler 60 °C'de ısıtılmakla 10 dakikada ölür. Normal mide asidi mikroorganizmayı öldürmeye yeterlidir. Hayvanların barındığı ahır tozlarında 6 hafta, suda 10 hafta canlılığını sürdürebilir. Düşük yapmış hayvan fetüsünde 75 gün, infekte çiğ sütten yapılmış dondurmada 30 gün, çiğ sütten yapılmış tuzsuz krema yağında buzdolabında 142 gün, %10 tuz içeren salamura peynirde 45 gün, % 17 tuz içerende ise 1 ay yaşayabilir. Ancak pastörizasyon ile ölür.

Etiketi olmayan ürünleri almayın!

Etiket bilgileri bulunmayan, kaynağı belli olmayan ve güvenli yerlerde üretildiğinden emin olunmayan süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri tüketilmemelidir. Pastörize olmayan veya iyice kaynatılmamış sütten yapılan süt ürünleri (peynir, krema, tereyağı, kaymak, dondurma gibi) tüketilmemelidir. Salamura peynirler en az 3 ay, yumuşak peynirler en az 6 ay bekletildikten sonra tüketilmelidir. Et ve et ürünleri yeterince pişirilmeden tüketilmemelidir.

Hayvanlar hastalığa karşı aşılatılmalı

Hayvancılık işletmelerine kontrolsüz ve muayene edilmeyen hayvanlar sokulmamalıdır. Hayvanlar düzenli olarak bruselloza karşı aşılatılmalıdır. Hayvanlar atık yaptığında atık yavruya, yavru zarlarına ve plasentaya kesinlikle çıplak elle temas etmeden veteriner hekime müracaat edilmeli ve hastalık hakkında bilgi alınmalıdır. Hastalıklı hayvanlara ait atık yavru, yavru zarları, plasenta gibi materyaller, etrafa bulaştırılmadan yerleşim alanlarından uzak yerlere sızdırmaz poşet içerisinde, yırtıcı hayvanların (kedi, köpek, tilki, kurt, çakal gibi) ulaşamayacağı derinliğe, üzerlerine kireç dökülerek gömülmelidir.

Hasta hayvanların sütünden uzak durun!

Hasta hayvanların bulunduğu ahırlar ve kullanılan alet ve ekipmanlar dezenfekte edilmeli, dezenfeksiyon işlemi periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Hasta hayvanların sütleri kesinlikle tüketilmemeli, buzağılar emzirilmemeli, kaynatılarak imha edilmelidir. İşletmesinde hastalıklı hayvan tespit edilen kişiler ile bakıcıları veya bulaş olanlar hemen sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hücre içi bir bakteri olan brusella bakterisini tedavi etmek için uzun süreli ve kombine, en az 2 antibiyotik içeren tedaviler kullanılmaktadır. Tuttuğu bölgeye göre tedavi süresi 6 hafta ile 9 aya kadar uzayabilmektedir.

Kaynak: Bültenler