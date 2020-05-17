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ETİK'ten Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi'ne destek

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi ile bölgede turizmin 12 aya yayılacağını söyledi.

ETİK'ten Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi'ne destek
17.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:28

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi ile bölgede turizmin 12 aya yayılacağını söyledi.

İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen projenin ülke turizmi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Hazırlanan çalışmada devletin korumacılık ruhunun ortaya çıktığını belirten İşler, şu değerledirmelerde bulundu:

"Bu proje Çeşme Yarımadası'nı korumaya alacak. Çeşme'yi dünyanın sayılı destinasyonları arasına almakla kalmayacak, hoyratça yağmalanmasını engelleyecek. Proje alanının yaklaşık yüzde 93,5'i kamu alanı. Sahiller, geniş bir alan genel kullanıma açık olacak. Denize sıfır turizm tesisi yapılmayacak. Spor turizmi alanları, termal ve sağlık turizmi merkezleri, agro turizm, doğa turizmi, kültür-sanat mekanları ve sergi salonları, kongre, fuar ve etkinlik merkezleri tesislerin arkasındaki alanlarda yer alacak. Bu projeyle Çeşme'de turizm 12 aya yayılacak."

Projenin çevreye duyarlı yaklaşımla hazırlandığını, doğayla uyumlu, ağaç boyunu geçmeyecek yapılaşmanın ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmanın öngörüldüğünü anlatan Mehmet İşler, bu çalışmayla İzmir turizminin yeniden atağa kalkacağına inandığını vurguladı.

Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi'nin işsizlik sorununa da önemli ölçüde çözüm getireceğini dile getiren İşler, "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un projenin hayata geçirilmesi konusundaki kararlı tutumunu saygıyla karşılıyor, yenilikçi Çeşme Projesi'ni destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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