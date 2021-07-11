Etik Hackerlik Nedir?

BugBounter Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Arif Gürdenli, hackerlığın sorun olan durumlarda, düzeltme yardımcı olma gibi tanımı olduğunu açıkladı ve daha sonra siyah, gri, beyaz olmak üzere üç gruba ayrıldıklarını söyledi.

BugBounter Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Arif Gürdenli, hackerlığın sorun olan durumlarda, düzeltme yardımcı olma gibi tanımı olduğunu açıkladı ve daha sonra siyah, gri, beyaz olmak üzere üç gruba ayrıldıklarını söyledi.

Gürdenli, siyah gruptaki hackerların bildikleri bilgileri kötüye kullanma fidye isteme gibi girişimleri oldukları için suçlu pozisyonda yer aldıklarını söyledi. Gri hackerların arada olduklarını iki gruba eğilim gösterebildiklerini ve beyaz hackerların ise şirketlerde etik hacker adı altında birçok konuda yardımcı olarak yer aldıklarını dile getirdi.

Kaynak: Wise.tv