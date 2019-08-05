SAMSUN (İHA) – Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Bakanlığı Kamu İç Kontrol Eylem Planı ve Samsun Valiliğinin Etik Faaliyetleri Konulu yazısı gereği düzenlenen Etik Değerler Slogan Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Etik Değerler Slogan Yarışması'nın ödül töreninde açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, yarışmanın amacının müdürlük bünyesinde etik değerler konusunda farkındalığın artırılması ve etik kültürünün yerleşmesine katkı sağlanması olduğunu belirtti.

Yarışmada ilk üç dereceye girenlere yüzde 20 performans ödülü, plaket ve yarışmaya katkı sağlayan diğer katılımcılara ise teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca birinciliğe layık görülen "Vicdan ETİKetindir" sloganın pankart olarak basılmasına ve görülebilen bir alana asılarak tüm çalışanlara duyurulacağı belirtildi. Müdürlük hizmet binasında düzenlenen ödül törenine, ayrıca, hizmet başkanları, başkan yardımcıları, iç kontrol ve stratejik plan birimi şube müdürü ve çalışanları ile yarışmacılar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA