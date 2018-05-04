Etik Değerler Merkezi'nin Etika Ödülleri Dağıtıldı

– Etik Değerleri Merkezi Derneği'nin (EDMER), "etik değerlere önem veren şirketlerin gençler adına ödüllendirildiği" ETİKA Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl altıncısı düzenlenen ETİKA 2017 Türkiye Etik Ödül Töreni, ödül alan 22 şirketin yöneticilerinin ve Etik Liderler Akademisi'nden (ELA) mezun olan gençlerin de katılımıyla İstinye Üniversitesi'nde yapıldı. Törende, EDMER tarafından düzenlenen ve etik değerlere önem veren şirketlerin gençler adına ödüllendirildiği ETİKA 2017 Türkiye Etik Ödülleri'nin sahipleri açıklandı.

Başvuran ve altı kategoride hazırlanan 80 soruyu yanıtlayan şirketler arasında, "uluslararası etik standartlara göre yapılması gereken etik uygulamaların yüzde 70'inden fazlasını yerine getiren" 24 şirket ETİKA 2017 Türkiye Etik Ödülü'ne layık görüldü.

Etik Değerler Merkezi Kurucu Onursal Genel Başkan'ı Bülent Şenver, "Gençlerimiz etik değerlere önem veren, iş ahlakına uygun davranan ve sorumlu uygulamalar yapan şirketlerde çalışmak istiyor. Sürdürülebilir başarı için şirketlerin etik değerlere ve iş ahlakına uygun çalışmaları gerekiyor" dedi.

Bu yıl "ETİKA 2017 Türkiye Etik Ödüllerini" almaya hak kazanan 24 şirketin isimleri şöyle (alfabetik):

Axa Sigorta A.Ş.

Becton Dickinson İth.İhr.Ltd.Şti.

Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.

Denizbank

Garanti Bankası

Groseri Gıda ve İhtiyaç Mad. Tic. ve San. Ltd.Şti.

Günsan Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

HAVELSAN A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Jones Lang Lasalle Türkiye

KORDSA

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Lilly Ilaç Tic. Ltd.Şti.

Migros Ticaret A.Ş.

Mondelez International Türkiye

Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd.Şti.

Pwc Türkiye

Sertrans Uluslararası Nakliyat ve Tic.A.Ş.

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.

Ups Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.

Yapı Kredi

EDMER, Türkiye'de genç etik liderlerin yetiştirilmesine öncülük etmek, gençlerin etik değerlere sahip çıkmasını sağlamaya katkıda bulunmak ve onların üye olup çalışmalar yapabileceği bir etik derneği kurmak fikriyle yola çıkan Kurucu Onursal Genel Başkan Bülent Şenver tarafından, 2011'in Nisan ayında kuruldu. Ülkemizde, etik bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gençlerimizin etik ve iş ahlakı konularındaki bilgi, tecrübe, muhakeme, değerlendirme, karar verme ve doğru davranma becerilerini geliştirmek amacıyla kurulan EDMER, etik konusunda duyarlı tüm gençleri "Etik Gönüllüsü" olmaya davet ediyor.(Fotoğraflı) - İstanbul