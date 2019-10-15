15.10.2019 12:58

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından düzenlenen "Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı" Gaziantep'te başladı.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen "Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi" kapsamında, Gaziantep'teki bir otelde "Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı" düzenlendi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, 2004 yılından bu yana ağırlıklı olarak Avrupa Birliği'nden sağlanan kaynaklarla projeler ürettiklerini söyledi.

Projeleri halkla paylaşarak etik kültürünün yerleşmesine gayret ettiklerini anlatan Toptan, "Kuruluş kanunumuz incelendiğinde, kurulun 2 temel görevi vardır. Bunlardan birisi etik davranmayı, etik hareket etmeyi, etik kavramını içselleştirmeyi sağlayacak, bir kültür yaygınlaşmasına katkı sağlamak, etik davranmayı bir ilke haline getirmek ve bunu toplumun bütün kesimlerine yaymak. İkincisi de kamu görevlileriyle ilgili şikayetleri incelemek." diye konuştu.

Kurula şimdiye kadar binlerce şikayet geldiğini aktaran Köksal Toptan, şikayet sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, vatandaşlara kamu hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaştıkları etik dışı davranışları kendilerine bildirmeleri çağrısında bulundu.

Toptan, kurulda yetenekli ve alanlarında uzmanlaşmış kişilerin yer aldığını, kendilerine gelen her konunun incelenip, sonuçlandırılmaya çalışıldığını dile getirerek, "Bu projeyle, kamunun ve yerel yönetimlerin daha verimli çalışmasını hep birlikte sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Köksal Toptan, bir soru üzerine, yaptırım kararları olmadığını, ancak etik dışı davranış tespit ettiklerinde, söz konusu yetkiliyi bağlı olduğu bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına ilettiklerini söyledi.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Beldiye Başkanı Fatma Şahin ile davetliler katıldı.

Çalıştay 3 gün sürecek.

Kaynak: AA