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Koronavirüs, Ekonomi

ETİD, "fahiş fiyat" uygulayanlara yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Piyasa normalleri dışında fiyatlama yapıldığı tespit edilen yüzlerce ürün, pazaryerlerine üye işletmelerin bilgisi dahilinde hali hazırda satışa kapatılmıştır.

19.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:22
ETİD,

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Piyasa normalleri dışında fiyatlama yapıldığı tespit edilen yüzlerce ürün, pazaryerlerine üye işletmelerin bilgisi dahilinde hali hazırda satışa kapatılmıştır. Satıcı firmalar tarafından yapılan fiyat güncellemelerine sınırlamalar getirilmiş ve düzenli kontroller devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

ETİD Başkanı Ekmekçi, yaptığı yazılı açıklamayla, e-ticarette haksız kazanç sağlayanlara yönelik alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte e-ticaret şirketleri tarafından, öncelikli olarak müşteri memnuniyetinin sağlanması adına, tüm tedbirlerin alınması için en üst düzeyde çalışıldığını bildiren Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Maalesef, dijital pazaryerleri üzerinden mağaza açarak satış yapan bazı işletmelerin, fiyatlarını yükselttiği gözlemlenmiştir. Her ne kadar ürünlerin fiyatlarını pazaryerlerinde üye işletmeler belirleme yetkisine sahip olsa da sektörümüz, Ticaret Bakanlığımız ile birlikte uyum içinde çalışmaya özen göstererek haksız fiyat uygulamalarına karşı gereken incelemeleri hassasiyetle yapmakta ve tedbirler almaktadır.

Bu bağlamda e-ticaret şirketleri tarafından, pazaryerlerine üye firmalara düzenli olarak fiyat politikalarına yönelik bilgilendirmeler ve gerekli uyarılar yapılmaktadır. Piyasa normalleri dışında fiyatlama yapıldığı tespit edilen yüzlerce ürün, pazaryerlerine üye işletmelerin bilgisi dahilinde hali hazırda satışa kapatılmıştır. Satıcı firmalar tarafından yapılan fiyat güncellemelerine sınırlamalar getirilmiş ve düzenli kontroller devam etmektedir."

Ekmekçi tüm bu çalışmaların yanı sıra, piyasada ihtiyaç duyulan ürünlerde tüketicilerin tedarik sorunu yaşamamasının da gözetildiğini aktardı.

Bu konuda doğrudan satış uygulaması olan bazı e-ticaret şirketlerinin, sorun yaşanan ürün gruplarının satışlarını doğrudan üstlenerek fahiş fiyat uygulamalarını engellediğini ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran Ekmekçi, şunları ifade etti:

"Online alışveriş yapan tüm e-ticaret müşterileri, sürecin etkin yönetilmesine katkı sağlayarak, haksız kazanç teşkil ettiği düşünülen tedarikçi firmaları, e-ticaret şirketlerinin çağrı merkezlerine telefonla bilgi vererek, bu konu özelinde hazırlanan 'şikayet et' butonları ile veya e-posta yoluyla bildirilmektedir. ETİD olarak, bir taraftan gerek müşteri memnuniyetinin sağlanması gerekse Ticaret Bakanlığı ilgili mevzuatlarının yerine getirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA

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