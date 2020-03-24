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Türkiye, Ekonomi

ETİD'den online alışveriş yapanlara "fiyatları araştırmadan almayın" uyarısı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, online alışveriş yapan tüketicileri uyararak, "Dönemsel olarak artan fiyatlara karşı bilinçli olun, araştırmadan almayın.

24.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:22
ETİD'den online alışveriş yapanlara

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, online alışveriş yapan tüketicileri uyararak, "Dönemsel olarak artan fiyatlara karşı bilinçli olun, araştırmadan almayın. Olağan dışı fiyat artışıyla karşılaştığınızda, ilgili e-ticaret sitelerine mail atabilir, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezini arayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ETİD Başkanı Ekmekçi, yaptığı yazılı açıklamada, dernek üyesi firmaların, koronavirüs günleri kapsamında tüketicilerin ihtiyaçlarını, online platformlardan kesintisiz şekilde,

kolaylıkla ve sağlıkla karşılayabilmesi için tüm gücü ile çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Yaşamın her alanında koronavirüs etkilerinin el birliği ile kontrol

altında tutulmaya çalışıldığını aktaran Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Süpermarketler, eczaneler gibi hayati kanalların açık

olmasının yanı sıra AVM'lerin açık olduğu saatlerin değişmesi, perakende mağazaların kapanması, tüketicilerin

ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından e-ticaret kanalının stratejik önemini oldukça

artırmıştır. E-ticaret artık tüketiciler için bir tercih değil, toplum sağlığı için önemli bir

temel hizmet haline gelmiştir.

E-ticaret İşletmecileri Derneği'ne üye olan Türkiye'nin en büyük e-ticaret firmaları,

altyapı sağlayıcıları olarak bizler de bu alanda üzerimize düşen bu sorumluluğu

fazlası ile hissediyor ve gerekli çalışmaları yapıyoruz. Beraber çalıştığımız kargo

firmaları ile virüse karşı hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı için

gerekli önlemleri alıyoruz."

Ekmekçi, #evdekal çağrısına uyan tüketicilerin almış aldıkları ürünlerin zamanında ve

sorunsuz ulaşmasının, en önemli öncelikleri olduğunu bildirdi.

Online ticaret operasyonlarının Türkiye

genelinde kesintisiz, 7/24, sorunsuz devam edebilmesi için, bu sektörü besleyen

tedarik, lojistik ve dağıtım operasyonlarının kesintisiz devamının kritik önem

taşıdığını ifade eden Ekmekçi, şu bilgileri verdi:

"Eve teslimat talebinin artışını karşılamak için hem e-ticaret, hem de teslimat

sektöründe istihdamın artacağını bekliyoruz, burada istihdamın yüzde 10 artacağını öngörüyoruz. Türkiye genelinde özel sektör ve PTT

ile beraber 150 binin üzerinde kargo çalışanı var, buna 100 binin üzerinde moto-kurye

de eklenince, toplam 250 binin üzerinde teslimat çalışanı şu anda online ticarete

hizmet veriyor. Bu dönemde bizimle beraber 7/24 fedakarca çalışmaya devam eden,

sağlık-hijyen kurallarına özen gösteren tüm kargo ve lojistik firmalarına teşekkür

etmek isteriz."

"Mücadele ulusal, korunma bireysel"

E-ticaret paketlerini teslim alırken tüketicilerin dikkat etmesi gereken kurallara da değinen Ekmekçi, alınan siparişlerin tüketicilere sağlıklı ve hızlı bir şekilde

iletilebilmesi için bir dizi önlem aldıklarını bildirdi.

Emre Ekmekçi, mücadelenin ulusal,

korunmanın bireysel olduğunu belirterek, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

"Tüm ihtiyaçlarınızı 7/24 güvenilir e-ticaret sitelerinden temin edebilirsiniz. Dönemsel olarak artan fiyatlara karşı bilinçli olun, araştırmadan almayın. Olağan dışı fiyat artışıyla karşılaştığınızda, ilgili e-ticaret sitelerine mail atabilir,

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezini arayabilirsiniz. Mecbur kalmadıkça kapıda ödeme seçeneğini tercih etmeyin. Online'da kredi

kartınız ile ya da kapıda temassız ödeyin.

Nakitte el değiştirerek virüsün yayılmasını önleyelim. Paketinizi teslim alırken 1 metrelik mesafenizi koruyun. İmza attıktan ve paketinizi açtıktan sonra kargo kutusunu ve bandı güvenli bir

şekilde çöpe atın. Olası iade ve değişim için faturanızı muhafaza edin. Herhangi bir yere temas etmeden en az 20 saniye ellerinizi sabunlu suyla yıkayın.

Su bulamadığınız bir ortamdaysanız 80 derece kolonya veya dezenfektan ile

yıkayın.

Alacağınız tüm bu tedbirler, yayılım hızını azaltarak, sağlık sisteminin kapasitesini

zorlayacak bir vaka artış hızını önlemek üzere yapacağınız çalışmalardır."

Ekmekçi, zor günler geçene dek, online alışveriş platformları olarak gereken önlemleri almaya, tüketici hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini bildirerek, "Mesafe Koymak Hayat Kurtarır!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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