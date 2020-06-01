Etic Hackerlar Ne Kadar Kazanıyor? Bilgisayar korsanları, genellikle kötü bir şöhrete sahiptir. Geçmişlerine bakıldığında genelde; olumsuz haberlerle ya da Apple gibi devasa teknoloji şirketlerinin gizlilik ve güvenliğe çok önem vererek tasarladığı cihazların kilidini kırarak ciddi kazançlar elde ettikleri bilinir.

Bilgisayar korsanları, genellikle kötü bir şöhrete sahiptir. Geçmişlerine bakıldığında genelde; olumsuz haberlerle ya da Apple gibi devasa teknoloji şirketlerinin gizlilik ve güvenliğe çok önem vererek tasarladığı cihazların kilidini kırarak ciddi kazançlar elde ettikleri bilinir.

Onlar sadece kötü işler yapmak için çalışmıyor. Aynı zamanda etik hackerların kullandığı programlar da var ve bu iş büyük bir dikkat istiyor. Peki etik hackerlar ne kadar kazanıyor? Muhtemelen birçok kişi onların önemli bir kazanç elde etmediğini düşünüyordur. Ancak etik hackerler tarafından kazanılan miktarın dudak uçuklatacak boyutta olduğunu söyleyebiliriz.

Etik hackerlar ciddi kazançlar elde edebiliyor

Gelen bilgilere göre, herkes tarafından kullanılan uygulama ve hizmetleri araştırarak var olan güvenlik açıklarını gören bir bilgisayar korsanı, 100 milyon dolar civarında kazanç elde edebilir.

Elbette bu rakam şimdilik sadece 2020 yılı için geçerli. Bu miktarın 2025 yılına kadar 1 milyar dolara ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. İyi hackerlar olarak bilinen ve iyi işler için çalışanların sayısının, HackerOne isimli güvenlik platformunun verilerine göre son sayımda 700 binden fazla olduğu söylendi. Bu platform, küresel olarak 2 bin adet onaylı kuruluşla beraber iş yapıyor ve hackerları bu kuruluşlarla bir araya getirerek güvenlik açıklarının bulunması konusunda yardım ediyor. Böylece etik hackerler, buldukları her güvenlik açığı için belirli bir miktar ücret alıyor. Sizce bu rakamlar hackerlar için yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.