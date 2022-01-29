Etibakır Maden İşletmesi yaban keçilerine yem bıraktı - Haberler
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Etibakır Maden İşletmesi yaban keçilerine yem bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Etibakır Maden İşletmesi yaban keçilerine yem bıraktı

Adıyaman'da yaklaşık 2 haftadır etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri için Etibakır Maden İşletmesi görevlileri doğaya yem bıraktı.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Adıyaman'da yaklaşık 2 haftadır etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri için Etibakır Maden İşletmesi görevlileri doğaya yem bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle Bezar Dağı eteklerinde yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan yaban keçileri yiyecek bulmak için Etibakır Maden İşletmesi yakınlarına kadar indi. Koçali köyünde bulunan Etibakır Maden İşletmesi görevlileri doğaya 1 ton yonca bırakarak yaban keçilerinin yaşama tutunmasını sağladı.

Yiyecek bulamadıkları için çareyi dağlık bölgelerden aşağı inmekte bulan yaban keçileri yerleşim yerlerine kadar indi. Maden görevlileri satın aldıkları kurutulmuş yoncaları yaban keçilerinin bulunduğu bölgeye bıraktı. - ADIYAMAN

Etibakır Maden İşletmesi yaban keçilerine yem bıraktı

Etibakır Maden İşletmesi yaban keçilerine yem bıraktı

Etibakır Maden İşletmesi yaban keçilerine yem bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Toros Dağları, Adıyaman, Maden, kar, Yerel, Haber

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