Eti Maden Kırka Bor İşletmesi makine ve araç parkını güçlendiriyor
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Eti Maden Kırka Bor İşletmesi makine ve araç parkını güçlendiriyor

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Eti Maden Kırka Bor İşletmesi makine ve araç parkını güçlendiriyor

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde kurulu bulunan dünyanın en büyük bor rezervine ait Kırka Bor İşletmesi tesislerine yeni araçları düzenlenen tören ve kurban kesimi ile hizmete alındı.

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Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde kurulu bulunan dünyanın en büyük bor rezervine ait Kırka Bor İşletmesi tesislerine yeni araçları düzenlenen tören ve kurban kesimi ile hizmete alındı.

Her geçen gün yapılan yatırımlarla üretimi artan tesiste, Makine İkmal biriminin girişimiyle yeni araçlar alındı. Birim Sorumlusu Yalçın Sakarya öncülüğünde hazırlanan törende, Kırka Bor Camisi İmamı Mehmet Ali Benek tarafından okunan Kur'an-ıı Kerim ve duanın ardından kesilen kurban sonrasında araçlar üretimde kullanılmak üzere birimlerine teslim edildi.

Törene, Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürü Ersan Ayten, Teknik müdürler Celal Demirbağ, Hasan Ali Uzun, İdari müdür Zülküf Altunöz, diğer birim sorumluları ve çalışanlar katıldı. - ESKİŞEHİR

Eti Maden Kırka Bor İşletmesi makine ve araç parkını güçlendiriyor
Eti Maden Kırka Bor İşletmesi makine ve araç parkını güçlendiriyor
Eti Maden Kırka Bor İşletmesi makine ve araç parkını güçlendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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